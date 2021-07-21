Умер проживший 111 лет старейший австралиец

Старейший житель Австралии умер в возрасте 111 лет. Об этом сообщает 7 News Australia.

Декстер Крюгер (Dexter Kruger) скончался в доме престарелых города Рома, штат Квинсленд, во вторник, 20 июля. Причиной смерти, по данным врачей, стала неназванная «непродолжительная болезнь». Супердолгожитель стал старейшим австралийцем в мае этого года, когда его возраст достиг 111 лет и 124 дней.

Крюгер, родившийся 13 января 1910 года, всю жизнь проработал пастухом. За свою долгую жизнь он написал 13 книг, включая автобиографию. На вопрос о секрете долголетия он отвечал: «Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет». Крюгер также считал, что главное в жизни — найти работу по душе и делать ее как можно лучше.

Теперь старейшим жителем страны считается неназванный супердолгожитель из штата Западная Австралия, возраст которого составляет 111 лет и 42 дня.

В мае Декстер Крюгер утверждал, что залог его долгой жизни кроется в регулярном потреблении особого деликатеса. «Куриные мозги. Как вы знаете, у куриц есть голова. А внутри нее — мозги. И это такие вкусные маленькие штучки», — отмечал Крюгер в разговоре с журналистами.

