Стало известно о состоянии семилетнего сына Стаса Пьехи после избиения

Стало известно о состоянии семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи после избиения соседями по коттеджному поселку. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Наталия Горчакова в Instagram-сторис.

«У Пети кружится, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось», — рассказала Горчакова. По словам матери мальчика, в больнице ее сыну диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушиб грудной клетки и ушиб левого бедра, на ногах у ребенка остались гематомы.

«Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — пояснила Горчакова.

Экс-супруга Пьехи добавила, что увечья получила и ее мать, которая пыталась защитить внука. «Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ей шевелить», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Уточняется, что в соседнем доме с артистом живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Ей не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Петр обиделся на это и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и швырнула на землю.