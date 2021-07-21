Российский певец Стас Пьеха раскрыл подробности нападения на его семилетнего сына Петра в беседе с Пятым каналом.

Отмечается, что пострадал не только мальчик, но и теща артиста. Женщина пыталась заступиться за внука.

«Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. И на нее тоже набросились с кулаками. По голове несколько раз попало», — рассказал Пьеха.

Артист предположил, что нападавшая женщина была против дружбы их детей. По словам музыканта, в какой-то момент Петр зашел за другом, но мальчика выставили из дома в грубой форме.

«После чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться.<…> Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой», — сообщил исполнитель.

В настоящее время Петр находится в больнице. Медики проводят обследование, по предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Рощино под Санкт-Петербургом. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. «Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — рассказал очевидец.

