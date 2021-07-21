В Папуа-Новой Гвинее мачеха искалечила семилетнюю дочь за колдовство

В Папуа-Новой Гвинее мачеха искалечила семилетнюю дочь из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации из местных изданий, женщина часами истязала ребенка, в том числеи огнем. Все это продолжалось до тех пор, пока мачеху не сдали в полицию родственники. Девочка сейчас находится в больнице со сломанными руками и ногами.

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Подобные случаи происходят в стране все чаще. Как сообщает издание RNZ, три недели назад деревенские жители жестоко расправились с женщиной, которую обвинили в колдовстве и смерти маленького мальчика. Местный полицейский Даниэль Олабе заявил, что жители пытали ее около десяти часов, а потом оставили расчлененное тело у дороги.

Граждане страны боятся, что рост смертей из-за COVID-19 приведет к еще большему числу убийств на почве суеверий. По утверждениям местных экспертов, подобные случаи происходят после внезапной или необъяснимой смерти, когда горюющие родственники обвиняют в этом случайных людей. Особую проблему представляют местные знахари-мошенники, которые утверждают, что могут вычислять ведьм. Как правило, они используют свой «дар» ради материальной выгоды.

Правоохранительные органы, как правило, не предпринимают никаких действий для расследования дел или ареста предполагаемых преступников из-за численности полицейского состава: в среднем на две тысячи жителей приходится один представитель правопорядка.