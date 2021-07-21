Профессор отправился в поход в одиночку и блуждал в горах четыре дня

Профессор из Университета Оклахомы потерялся во время одиночного похода в горах американского штата Невада. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 25.

Рональд Болен (Ronald Bolen) пропал после того, как достиг горы Баундари Пик в национальном лесу Инио днем во вторник, 13 июля. Спустя четыре дня заблудившегося мужчину обнаружили полицейские.

«Мой отец нашелся после того, как отправился в поход в Национальный лес Инио», — написала в Facebook дочь профессора Мередит Болен (Meredith Bolen).

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Женщина рассказала, что ее отец потерял тропу и в конце концов нашел ручей и укрытие под деревьями, где провел четыре дня.

Сейчас мужчина находится в больнице. Ожидается, что вскоре его здоровье полностью восстановится. Мередит считает, что после выздоровления ее отец продолжит ходить в походы, но уже не в одиночку.

«Надеюсь, он больше не пойдет в горы в одиночестве», — сказала американка. По ее словам, Болен провел много месяцев, тренируясь для дальнего похода. Семья мужчины до сих пор не понимает, что с ним произошло.

Ранее сообщалось, что турист заблудился в горах вблизи американского города Норт-Бенд, штат Вашингтон, и восемь дней питался ягодами, пока его не нашел бегун. Мужчину доставили в больницу.

