Турист заблудился в горах и восемь дней питался ягодами

Турист заблудился в горах вблизи американского города Норт-Бенд, штат Вашингтон, и восемь дней питался ягодами, пока его не нашел бегун. Об этом сообщает издание Seattle Times.

18 июня 25-летний Эндрю Деверс (Andrew Devers) отправился в пеший поход и вовремя не вернулся. Спасатели организовали поиски мужчины, но 25 июня операция была приостановлена.

Утром в воскресенье, 27 июня, его обнаружил бегун вблизи начала тропы вдоль реки Мидл Форк Сноквалми. Американец рассказал, что все это время пил воду из реки и питался ягодами, чтобы выжить.

Мейерса доставили в больницу, где врачи оценят состояние его здоровья.

«Мы рады, что удалось найти его. Конечно, помогла благоприятная погода, которая установилась на этой неделе», — сказал представитель шерифа округа Кинг Тим Майер (Tim Meyer).

Ранее сообщалось, что пенсионер из американского города Портленд, штат Орегон, заблудился и двое суток провел на скалах без воды, пока его не нашли спасатели. При помощи данных мобильной связи они установили примерную зону поиска и запустили дрон.