Мужчина сделал предложение возлюбленной на глазах у сотни людей и получил отказ

Девушка отказалась принять предложение руки и сердца на глазах у сотни людей во время бейсбольного матча в Вустере, штат Массачусетс, и попала на видео. На опубликованный в Instagram-аккаунте What's the Word Massachusetts ролик обратило внимание издание The Independent.

На кадрах, снятых 15 июля, видно, как молодой человек стоит перед возлюбленной на одном колене с открытой коробочкой с кольцом в руках. В ответ девушка отрицательно качает головой и убегает. В это время слышно, как один из болельщиков выкрикивает: «Say yes!» (Скажи «да»).

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Ролик набрал почти 100 тысяч просмотров и множество комментариев. Кто-то заподозрил постановку, а другие пользователи Instagram поддержали молодого человека и посоветовали ему расстаться с девушкой. Один из них написал: «Он не должен стесняться отказа. Возможно, девушка просто еще не готова».

Ранее сообщалось, что британец спасся бегством от поймавшей букет невесты подруги. Многие комментаторы написали, что их возлюбленный поступил бы точно так же.