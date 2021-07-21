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Пушков высмеял обещание Порошенко за год отобрать Крым

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял в Twitter обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко за год отобрать Крым у России.

«К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем», — отметил он.

Сенатор также подчеркнул, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается вернуть полуостров в состав Украины.

Ранее Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю исламского праздника Курбан-байрам заявил, что через год «коренной крымско-татарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал заявление Петра Порошенко «враньем без зазрения совести». Он также предположил, что слова бывшего президента связаны с досрочными выборами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

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