Рэпер Джиган поплавал с тиграми и был обвинен в живодерстве

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) поплавал с двумя тиграми и был обвинен в живодерстве. Он выложил несколько видео с диким животными в Instagram-сторис.

На них можно увидеть, как артист держит на руках тигрят, а также плавает с ними в бассейне, где находятся и его дети. В другом ролике музыкант отдыхает на лежаке вместе с дикими зверями и своей супругой Оксаной Самойловой.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, которая выступает под псевдонимом SHENA, раскритиковала «аморальное» поведение Джигана, назвав его посты «живодерством под милую музыку». В Instagram-сторис она возмутилась культом диких животных дома.

«Я уверена, что наши звезды и Instagram-блогеры, большая часть из них даже не задумывается, что это такой бизнес. И они думают: "Ну, мы же сейчас не бьем этого котенка, тигренка или кого-нибудь, значит все хорошо". Они просто не знают, как это устроено», — сказала Шульгина.

Она отметила, что в рамках школьной программы людям должны рассказывать, как контактировать с животными в городской среде. Исполнительницу удивило, что Джиган и Самойлова не захотели разбираться в вопросе и признавать свои ошибки.