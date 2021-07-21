Окружение Бориса Джонсона сочло его «катастрофой для Британии»

Бывший главный советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс счел его «катастрофой для государства». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Би-би-си».

Он сказал, что многие из окружения премьера хотели его смещения с должности после победы на выборах в декабре 2019 года. «Безусловно. Чем раньше он уйдет, тем лучше», — подчеркнул Каммингс.

Экс-советник утверждает, что добился его избрания в 2019-м только для решения определенной проблемы, «а не потому, что он был подходящим человеком, чтобы управлять страной». Каммингс считает, что Джонсон не имеет представления о том, как быть премьер-министром, и у него нет плана для управления государством.

При этом он не стал уточнять способы, с помощью которых премьера можно сместить с должности. Кроме того, Каммингс отрицает, что критика в отношении Бориса Джонсона продиктована местью.

Ранее бывший советник обнародовал переписку с Джонсоном от марта 2020 года, в которой премьер-министр обматерил главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока. Политики обсуждали ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, и премьер написал, что глава Минздрава «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless). Позже Джонсон заявил о своей уверенности в Хэнкоке.