Харви Вайнштейн предстанет перед новым судом по делу о пяти изнасилованиях

Осужденного за сексуальное насилие голливудского продюсера Харви Вайнштейна экстрадировали в Калифорнию для нового суда. Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью для Fox News.

69-летнего Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В Калифорнии бывшему продюсеру предъявят обвинения по 11 пунктам. Там он предстанет перед судом по делу о пяти изнасилованиях женщин в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год. Ему грозит продление тюремного срока на 140 лет. Отмечается, что независимо от того, чем закончится суд, Вайнштейну придется вернуться в Нью-Йорк и отбыть там до конца 23-летний срок.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая 2020 года уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще трех жертв, а также несовершеннолетней.