О секс-скандале с Вайнштейном снимут фильм

В США анонсировали съемки фильма, посвященного секс-скандалу с участием известного продюсера Харви Вайнштейна. Как сообщает Deadline, в основу ленты ляжет книга She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, написанная репортерами The New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор.

По данным издания, в настоящее время студия Universal Pictures ведет переговоры с актрисами Кэри Маллиган и Зои Казан, которые могут исполнить роли двух журналисток. Автором сценария выступит лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич, а режиссером картины станет Мария Шрадер. Ожидается, что съемочный процесс начнется уже этим летом.

В 2017 году Тухи и Кантор написали репортаж, в котором рассказали о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет, а также раскрыли подробности систематических денежных выплат жертвам сексуальных домогательств продюсера. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Именно эта статья легла в основу движений жертв сексуальных домогательств #MeToo и #TimesUp.

В марте 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Сам продюсер вину не признал.