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17:49, 15 июля 2025Моя страна

В Челябинске проведут фестиваль уличных театров

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Челябинске 8 августа начнется фестиваль уличных театров. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что фестиваль откроется праздничным шествием: 8 августа артисты, в том числе барабанщики The Noize, выйдут на маршруты от Арт-сквера на набережной до пешеходной части улицы Кирова.

«На два дня улицы Челябинска превратятся в сцену под открытым небом. Гостей ждут необычные спектакли, акробатические номера, клоунские этюды, уличные перформансы и полное погружение в мир творчества, импровизации и свободы. Каждый зритель станет полноценным участником происходящего», — рассказали организаторы мероприятия.

Отмечается, что фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Недавно в Великом Новгороде также состоялся фестиваль воздушных шаров, где пилотам аэростатов предложили поучаствовать в снайперском турнире.

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