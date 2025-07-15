Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

Врач Молина: Неподходящие солнцезащитные очки приводят к проблемам со зрением

Врач Анна Молина призвала при выборе солнцезащитных очков не ориентироваться исключительно на эстетику или бренд. Об опасности неподходящего аксессуара она предупредила в разговоре с изданием Vanitatis.

Как отметила Молина, если стекла очков очень темные, это еще не значит, что глаза надежно защищены. Важно при выборе аксессуара обращать внимание на одну деталь — ультрафиолетовый фильтр, подчеркнула она. Если на этикетке не обозначен уровень этого показателя, врач порекомендовала уточнить у продавца, есть ли у очков защита от солнца.

Специалистка объяснила, что очки без ультрафиолетового фильтра могут приводить к проблемам со зрением. По ее словам, в темноте (в том числе когда человек надевает солнцезащитные очки) зрачки расширяются, а если у очков нет фильтра, негативное воздействие солнца на глаза существенно увеличивается.

Ранее аллерголог Каринэ Варданян рассказала, как защитить кожу от солнца. Она порекомендовала носить максимально закрытую одежду из плотной ткани.