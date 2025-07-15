Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:34, 15 июля 2025Забота о себе

Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

Врач Молина: Неподходящие солнцезащитные очки приводят к проблемам со зрением
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julia Kuzenkov / Unsplash

Врач Анна Молина призвала при выборе солнцезащитных очков не ориентироваться исключительно на эстетику или бренд. Об опасности неподходящего аксессуара она предупредила в разговоре с изданием Vanitatis.

Как отметила Молина, если стекла очков очень темные, это еще не значит, что глаза надежно защищены. Важно при выборе аксессуара обращать внимание на одну деталь — ультрафиолетовый фильтр, подчеркнула она. Если на этикетке не обозначен уровень этого показателя, врач порекомендовала уточнить у продавца, есть ли у очков защита от солнца.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020

Специалистка объяснила, что очки без ультрафиолетового фильтра могут приводить к проблемам со зрением. По ее словам, в темноте (в том числе когда человек надевает солнцезащитные очки) зрачки расширяются, а если у очков нет фильтра, негативное воздействие солнца на глаза существенно увеличивается.

Ранее аллерголог Каринэ Варданян рассказала, как защитить кожу от солнца. Она порекомендовала носить максимально закрытую одежду из плотной ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    В угрозах Трампа о 100-процентных пошлинах увидели риски для США

    В Челябинске проведут фестиваль уличных театров

    Россиян предупредили об активной в летний период смертельной инфекции

    В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете на мясо для футболистов

    Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

    Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами

    Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

    Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

    Бразилия ответила на пошлины Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости