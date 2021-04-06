Продюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор за изнасилование

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн обжаловал тюремный приговор за изнасилование и принуждение к сексу, потребовав нового суда по своему делу. Об этом сообщает NBC News.

В апелляции защита Вайнштейна, в частности, обратила внимание на то, что один из членов жюри на момент судебного разбирательства писал книгу о мужчинах-насильниках, в которой обнаружились сходства с делом продюсера. Книга впоследствии была издана. Адвокаты голливудского магната заявили, что писатель имел предвзятое отношение к Вайнштейну и должен был быть исключен из состава жюри.

В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Позже о домогательствах Вайнштейна рассказали более 80 женщин, среди них оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.