Звезда фильма «Экипаж» обвинила жертв Вайнштейна в «духовной проституции»

Российская актриса Катерина Шпица обвинила жертв голливудского продюсера Харви Вайнштейна в «духовной проституции». Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале Антона Красовского «Антонимы».

Звезда фильма «Экипаж» предположила, что многие женщины осудят ее за подобное мнение, и отметила, что не знает, когда сможет обсудить эту тему максимально откровенно. «В том, что касается харассмента, очень много духовной проституции, а может быть, еще прямой и физической. Безусловно, какие-то неприятные вещи могли быть. В конце концов мужчина домогаются и насилуют женщин на протяжении всей истории, это не ново под луной», — сказала актриса.

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Она заявила, что среди жертв Вайнштейна наверняка были те, к кому он «приставал грязно и непорядочно». При этом артистка допустила, что были и женщины, которые осознанно пошли на контакт с продюсером ради выгоды. «Я потерплю эти приставания, может, ограничимся какими-то не очень жесткими видами секса, и это будет нужное, пусть и не очень приятное знакомство», — так Шпица объяснила позицию жертв магната.

По ее мнению, когда эти женщины «исчерпали свой творческий лимит и стали никому не нужны», они решили присоединиться к движению против домогательств и начать травлю в отношении кинематографиста. «Я не оправдываю насилие, я понимаю, что разные могут быть ситуации», — заявила актриса.

11 марта 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.