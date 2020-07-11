Бывшие жены Вайнштейна заморозили его активы

Две бывшие жены продюсера Харви Вайнштейна, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за изнасилование и преступные действия сексуального характера, добились через суд заморозки части его активов. Об этом сообщает ABC News.

Так, Ив Чилтон, которая разошлась с Вайнштейном в 2004 году, и Джорджина Чапман, оформившая развод в 2017 году, обратились в суд в апреле. В итоге под заморозку попали около шести миллионов долларов.

Остальной частью активов продюсер не может пользоваться из-за дела о банкротстве других гражданских дел. Заморозка денег на счетах по просьбам его жен затруднила Вайнштейну подачу апелляции. Как рассказал один из источников, у него нет на это денег, а также на участие в другом разбирательстве в Лос-Анджелесе, и он не может тратить деньги без одобрения экс-супруг.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказался признать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Кроме того, женщины, обвинившие продюсера в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе, получат суммарную компенсацию в размере 19 миллионов долларов.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв.

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