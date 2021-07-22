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Невролог предрек россиянам массовое чипирование

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Главный невролог Екатеринбурга и директор «Клиники института мозга» Андрей Белкин предрек людям, в том числе россиянам, массовое чипирование. Об этом сообщает Znak.

Врач отметил, что происходить это будет в рамках нейрореабилитации мозга — благодаря современным технологиям можно будет восстановить пациентам утраченный слух или, например, зрение. Он подчеркнул, что в России уже работают над развитием этой отрасли.

«Чипировать, конечно, будут.. Илон Маск хочет чипировать всех... Мы этим тоже занимаемся, но только чипы изобретать не будем», — отметил Белкин.

Ранее сообщалось, что российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в человеческий мозг микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.

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