Россия
 
Последние новости
МИД России назвал условие продолжения транзита газа через Украину
Воробьев раскрыл детали первого этапа реновации в Подмосковье
Солдат-контрактник покончил с собой в воинской части под Москвой 
Китай потребовал от США прекратить устраивать «цветные революции» в Сирии
Россияне обвинили врачей на вертолете в «заброске» коронавируса в их регион
Опровергнута догма об опасности кофе для сердца
Россиянка обнаружила в своем погребе шестерых детей-маугли и сняла их на видео
Россиянам раскрыли признаки кражи их личных данных
В Москве теплоход устроил пробку как в Суэцком канале 
Китайский миллиардер построит «дворец» в центре Лондона
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский нейробиолог назвал способ отсрочить деменцию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Физические упражнения, аэробные нагрузки, правильное питание и здоровый сон помогут отсрочить деменцию. Такой способ назвал нейробиолог, основатель Центра развития мозга, научный руководитель Музея мозга в Санкт-Петербурге Илья Мартынов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, таким образом можно оптимизировать работу мозга.

«Есть данные, что древние языки могут перестраивать работу нервных цепочек мозга и отсрочить старческое слабоумие на пять-десять лет. Важно больше информации закачать в мозг, потому что он запоминает ассоциации, а если не с чем ассоциировать, то и запоминать сложнее», — уточнил специалист.

Врач добавил, что чтение разной литературы и прослушивание программ помогают развивать память и лучше запоминать информацию. Мартынов назвал симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

«Если с утра появились головокружение, усталость, шаткая походка, если человек забывает имена близких людей, ухудшается краткосрочная память, нужно не оттягивать и сразу обратиться к врачу. Современная диагностика может предугадать у вас возможность болезни Альцгеймера за 15 лет до ее наступления», — поделился нейробиолог.

Ранее исследователи Университета Раша в Чикаго (США) раскрыли, что чтение, написание писем, карточные игры или головоломки в пожилом возрасте могут быть способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. В то же время ученые не подтвердили влияние познавательной активности в более молодом возрасте на срок развития смертельно опасной деменции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России победили болезнь Альцгеймера
Россиянам рассказали о влиянии хобби на интеллект
Назван неожиданный способ защитить мозг от старения