Суд арестовал имущество и счета депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца — основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, пишет «Коммерсантъ».
Соответствующее решение вынесли в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий фирмы Константин Марков потребовал привлечь Ковпака, его супруги и отца к субсидиарной ответственности.
Причина банкротства
Марков считает, что лица, которые контролируют должника, выводили активы компании и это стало причиной банкротства. По его версии, Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других компаний, которые входят в находящийся под его контролем ГК «Бест».
Кроме того, депутат выводил деньги в пользу компаний, подконтрольных его супруге и отцу.
Также в материалах суда утверждается, что Ковпак наращивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве своей компании для того, чтобы уклониться от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков. Однако экономическая целесообразность в заключении указанных сделок отсутствует, и также не раскрыто, почему деньги переводились только в пользу подконтрольных Ковпаку фирм, а не в пользу кредиторов.
Супруга депутата Вероника Ковпак вывела деньги «Продовольственной компании» в пользу подконтрольных ей компаний.
Как говорится в материалах суда, женщина совершала недобросовестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу в размере более десяти миллионов рублей.
Отец депутата Игорь Ковпак также выводил деньги из указанной компании, в результате чего он получил в свою пользу около 15 миллионов рублей.
Арест счетов и имущества
В результате судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета компаний «Прометей», «Продукт-Ленд», «ОЖК», «Лев» в пределах одного миллиарда рублей. Также суд вынес запрет для госорганов осуществлять любые регистрационные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеуказанным лицам и компаниям имущества.
Однако получить комментарии у Ковпаков не удалось. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» от комментариев отказались.