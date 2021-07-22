Суд арестовал имущество и счета депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца — основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее решение вынесли в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий фирмы Константин Марков потребовал привлечь Ковпака, его супруги и отца к субсидиарной ответственности.

Причина банкротства

Марков считает, что лица, которые контролируют должника, выводили активы компании и это стало причиной банкротства. По его версии, Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других компаний, которые входят в находящийся под его контролем ГК «Бест».

Кроме того, депутат выводил деньги в пользу компаний, подконтрольных его супруге и отцу.

Систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л.И. компаний Материалы суда

Также в материалах суда утверждается, что Ковпак наращивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве своей компании для того, чтобы уклониться от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков. Однако экономическая целесообразность в заключении указанных сделок отсутствует, и также не раскрыто, почему деньги переводились только в пользу подконтрольных Ковпаку фирм, а не в пользу кредиторов.

Супруга депутата Вероника Ковпак вывела деньги «Продовольственной компании» в пользу подконтрольных ей компаний.

9 миллионов рублей Вывела Вероника Ковпак в пользу своей компании

Как говорится в материалах суда, женщина совершала недобросовестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу в размере более десяти миллионов рублей.

Отец депутата Игорь Ковпак также выводил деньги из указанной компании, в результате чего он получил в свою пользу около 15 миллионов рублей.

И.И. Ковпак совместно со своим сыном Л.И Ковпаком осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 миллионов рублей Совершение указанных платежей повлекло уменьшение активов в общей сумме более 650 миллионов рублей Материалы суда

Арест счетов и имущества

В результате судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета компаний «Прометей», «Продукт-Ленд», «ОЖК», «Лев» в пределах одного миллиарда рублей. Также суд вынес запрет для госорганов осуществлять любые регистрационные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеуказанным лицам и компаниям имущества.

Однако получить комментарии у Ковпаков не удалось. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» от комментариев отказались.