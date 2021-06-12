Раскрыты подробности задержания еще одного чиновника Минобрнауки

Задержание заместителя директора департамента управления делами Минобрнауки России Романа Коровина по делу о крупном мошенничестве не связано с его деятельностью в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 12 июня, со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам представителя ведомства, раскрывшего подробности произошедшего, задержание было произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы чиновника и не связано с его профессиональной деятельностью в министерстве.

Ранее 12 июня стало известно о задержании еще одного высокопоставленного чиновника Минобрнауки. Сообщается, что Коровин проходит по делу, возбужденному по части 2 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору»). До этого, 10 июня, Хамовнический суд Москвы арестовал другого высокопоставленного чиновника министерства Михаила Шерстобитова по делу о коррупции.