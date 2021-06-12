В Москве задержали еще одного высокопоставленного чиновника Минобрнауки

В Москве задержали заместителя директора департамента управления делами Минобрнауки России Романа Коровина по делу о крупном мошенничестве. О задержании еще одного чиновника ведомства сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Хорошевского суда Москвы, который изберет ему меру пресечения.

«Коровин проходит по делу, возбужденному по части 2 статьи 159.2 ("Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору"). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде, не уточнив должности задержанного и иных подробностей. Источник новостного агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о замглавы департамента Минобрнауки.

10 июня Хамовнический суд Москвы арестовал высокопоставленного чиновника Минобрнауки по делу о коррупции. По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента министерства Михаила Шерстобитова.