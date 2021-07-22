Второй иностранный язык в российских школах сделали необязательным для изучения, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ссылаясь на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 22 июля.

«Введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей», — пояснил он на слушаниях в общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

6 июля «Российская газета» сообщила, что с 1 сентября 2022 года преподавание в школе второго иностранного языка будет осуществятся по заявлению обучающихся, родителей, а также при наличии в организации необходимых условий. Как пишет газета, в текущем учебном году по заявлению родителей администрация школы обязана будет убрать второй язык из расписания.

В апреле на сайте издания был опубликован опрос, согласно которому 65,4 процента родителей недовольны качеством изучения второго иностранного языка в школах, почти столько же считают, что большинству учеников он не нужен.

По действующему ФГОС, второй иностранный является обязательной частью учебной программы для учащихся с пятого по девятый классы, однако каждая школа сама определяет объем часов и их распределение по годам обучения. Как правило, речь идет о двух уроках в неделю.