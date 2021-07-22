Раскрыта тайна появления дефектных молекул РНК

Российские ученые Mеждународной лаборатории микрофизиологических систем ВШЭ раскрыли тайну появления дефектных микроРНК — малых некодирующих молекул РНК, которые участвуют в регуляции генов, подавляя их активность. Неверная работа микроРНК может приводить к серьезным заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в журнале RNA Biology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Каждая МикроРНК нацелена на определенный ген, чью активность она может подавлять. Предыдущие исследования показали, что малейшие изменения в нуклеотидной последовательности микроРНК, в результате чего образуются изоформы микроРНК (isomiR), могут перестроить мишени, что меняет биологические функции молекулы. Однако ученым было неизвестно, почему одни микроРНК имеют изоформы, а другие нет.

С помощью алгоритмов биоинформатики исследователи выяснили, что комбинации нуклеотидов АGСU и AGUU наиболее часто встречаются в тех микроРНК, в которых не наблюдаются изменения в последовательностях. Комбинация букв CCAG и некоторые ее вариации является предиктором изменений в 70 процентах случаях. Ученые также показали, что подобная ситуация может происходить с искусственными микроРНК, которые применяют для подавления генов, способствующих заболеванию. Могут возникнуть непредвиденные изоформы, подавляющие гены, которые не нужно подавлять. Алгоритмы позволяют предсказать этот риск.