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В МИД оценили возможность возобновления «афганского транзита» через Ульяновск

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Фото: Алексей Куденко / Риа Новости

Спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов оценил возможность «афганского транзита» военных грузов НАТО через Ульяновск. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как рассказал Кабулов, вопрос о возобновлении транзитов никогда не поднимается во время контактов с США по Афганистану. По его словам, американская сторона «прекрасно понимает красные линии».

Россия разрешила НАТО использовать аэропорт Ульяновска в качестве транзитной точки для обеспечения сил западной коалиции в Афганистане в 2012 году, отмечает РИА Новости. В 2013 году через российский аэропорт прошел груз британского контингента, после этого транзитных полетов не было. С 2015 года разрешение на транзит вооружений и военных грузов НАТО в Афганистан отменено, однако само соглашение еще действует.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. После этого ситуация в стране обострилась: в частности, активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

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