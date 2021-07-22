В МИД оценили возможность возобновления «афганского транзита» через Ульяновск

Спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов оценил возможность «афганского транзита» военных грузов НАТО через Ульяновск. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как рассказал Кабулов, вопрос о возобновлении транзитов никогда не поднимается во время контактов с США по Афганистану. По его словам, американская сторона «прекрасно понимает красные линии».

Россия разрешила НАТО использовать аэропорт Ульяновска в качестве транзитной точки для обеспечения сил западной коалиции в Афганистане в 2012 году, отмечает РИА Новости. В 2013 году через российский аэропорт прошел груз британского контингента, после этого транзитных полетов не было. С 2015 года разрешение на транзит вооружений и военных грузов НАТО в Афганистан отменено, однако само соглашение еще действует.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. После этого ситуация в стране обострилась: в частности, активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России).