Певица Zivert взяла деньги за корпоратив в Турции и отказалась от выступления

Российская поп-певица Zivert взяла деньги за корпоратив в Турции и внезапно отказалась от выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительницу пригласили в Бодрум и заранее выплатили гонорар в размере 12 тысяч евро. Кроме того, организаторы шоу пообещали выполнить условия райдера, согласно которым артистке должны предоставить чипсы Lay's и вино Veuve Clicquot («Вдова Клико»).

Zivert собиралась отправиться в Турцию из аэропорта Внуково, но там ей сказали, что на подготовку частного борта уйдет два часа. После этого певица без предупреждения уехала. Выплаченную сумму она не вернула и месяц не выходила на связь с организаторами. Они обратились к адвокату Александру Добровинскому. Отмечается, что пока стороны пытаются решить конфликт мирно, но он может закончиться обращением в суд.

Zivert прославилась в 2018-м году после выхода песни Life. В 2019-м у нее вышел дебютный альбом Vinyl #1. В том же году она завоевала несколько наград премии «Муз-ТВ», включая «Прорыв года».