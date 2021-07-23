Кот вернулся домой через девять месяцев после собственной кремации

Кот вернулся к жительнице канадского города Саскатун, провинция Саскачеван, через девять месяцев после того, как хозяйка кремировала его. Об этом сообщает издание Daily Star.

В сентябре 2020 года у 26-летней Дезире Хоббинс (Desirée Hobbins) пропал рыжий кот по кличке Цеппелин. Питомец несколько недель не возвращался домой, и Хоббинс расклеила объявления о поиске любимца. Она спрашивала у всех соседей, не видели ли они его, но поиски были безуспешны.

Вскоре канадка увидела публикацию в соцсетях, где приводилось описание похожего на Цеппелина кота, которого нашли мертвым поблизости. Друзья Хоббинс приехали посмотреть на погибшее животное и подтвердили, что это Цеппи. Она уточнила, что друзья сравнивали тело погибшего животного со множеством фотографий ее питомца, и все отличительные признаки совпали.

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Опечаленная новостью, женщина отправилась посмотреть на Цеппи в последний раз. «Он лежал в коробке, завернутый в вельветовое платье, которое нашлось в машине у моей подруги. Я посмотрела на него и просто знала, что это мой Цеппелин. Это он», — отметила она. Хозяйка кремировала животное и долго оплакивала кончину лучшего друга.

В мае 2021 года Хоббинс получила в Instagram сообщение от организации по спасению бездомных животных, в котором говорилось, что ее Цеппелин найден живым и здоровым.

Владелица кота не могла понять, как отправители узнали его имя и ее контактные данные, но на приложенной фотографии был, действительно, Цеппелин. Хоббинс связалась с отправительницей послания и узнала, что волонтеры проверили микрочип и установили, что это ее кот.

Цеппи оказался здоров, хотя у него отсутствовал зуб. Теперь Хоббинс чувствует виноватой из-за того, что кремировала не принадлежавшее ей животное.

«Когда я нашла Цеппелина мертвым, я настолько обезумела, что мне даже не пришло в голову проверить микрочип», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уоррингтон, графство Чешир, кот вернулся домой после того, как его кремировали хозяева. Оказалось, что их питомец жив, а они кремировали чужого кота.