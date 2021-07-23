Рыболов подстрелил из лука огромного веслоноса и поставил мировой рекорд

В американском штате Монтана любитель боуфишинга поймал огромного веслоноса и поставил мировой рекорд. Об этом сообщает Newsweek.

Рыболов Стив Харрис-младший подстрелил рыбу из лука. Несмотря на рану, веслонос сумел проплыть еще 45 метров. Затем Харрис стал подтягивать его к берегу при помощи веревки, которая была привязана к стреле. Лишь тогда он понял, что ему попался незаурядный экземпляр.

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Длина рыбы превышала 1,7 метра, а ее масса, как показали сертифицированные весы, составляла 41 килограмм. Это больше, чем у рекордного 40-килограммового веслоноса, пойманного два года назад боуфишером из Небраски.

Харрис рассказал, что он и его знакомый Джастин Фискетджон (Justin Fisketjon) регулярно занимаются боуфишингом на реке Йеллоустон. По его словам, в последние 30 лет ему каждый год удавалось поймать хотя бы одного веслоноса. Он предпочитает стрелять их из лука, потому что этот метод труднее других: ради каждого выстрела приходится часами высматривать рыбу в воде, держа лук наготове.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США, вырастают до 2,1 метра в длину и весят до 180 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

Боуфишинг — рыбная ловля при помощи лука и стрел, к которым привязана прочная веревка. В России считается браконьерством.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса, который почти побил рекорд штата. Пойманная им самка весила 63 килограмма.

