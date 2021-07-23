Российского блогера отправили в колонию за брошенный в полицейских муляж гранаты

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который ради ролика в социальной сети бросил муляж гранаты в салон автомобиля полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры республики Алтай Яна Туденева.

Мужчину признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Сторона защиты обжаловала приговор, посчитав его излишне суровым и незаконным из-за непричастности осужденного к преступлению. В Верховном суде республики Алтай жалобу отклонили, приговор вступил в силу.

По версии следствия, осенью 2020 года ночью в Горно-Алтайске нетрезвый мужчина подошел к припаркованному служебному автомобилю полиции и постучал по двери. Когда сотрудник открыл дверь, осужденный забросил в салон муляж ручной боевой гранаты, выкрикнув угрозу ее применить. Правоохранители моментально покинули служебную машину и отбежали на безопасное расстояние. Когда выяснилось, что граната оказалась муляжом, полицейские задержали нарушителя и доставили в отдел.

По данным издания «Новости горного Алтая», происходящее обвиняемый снимал на свой мобильный телефон. Он хотел запечатлеть реакцию сотрудников полиции и выложить видеоролик в интернет.