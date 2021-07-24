В российском регионе нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

В Бурятии предположительно обнаружили обломки самолета Ан-2, который год назад пропал в Тункинском районе. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает ТАСС.

По его словам, обломки обнаружены на перевале Байконур Окинского района на высоте 450 метров. Они расположены в 27 километрах от населенного пункта Кырен.

Кроме того, в собеседник агентства добавил, что также на месте обнаружены «останки трех-четырех человек». По его словам, 25 июля на местонахождение возможных обломков самолета должны отправить вертолет Ми-8 из Иркутска со спасателями на борту.

Поиски пропавшего в 2020 году самолета Ан-2 в Бурятии возобновились 6 июля.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь 19 июля 2020 года. Он вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. На его борту находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ, а также два члена экипажа. Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения воздушного судна.