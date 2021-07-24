ВВС США защитятся «силовыми полями»

США достигли переломного момента в технологиях направленной энергии, которые позволят приблизить к реальности многие концепции научной фантастики, в частности защиту объектов при помощи так называемых силовых полей, утверждает The Drive, ссылаясь на материалы Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов, расположенной на авиабазе Киртланд (Нью-Мексико).

Согласно отчету Directed Energy Futures 2060, оружие направленной энергии уже к 2060 году можно будет использовать для создания «силовых полей», позволяющих защищать военные базы путем отражения атаки приближающихся беспилотников и боезарядов, в том числе сформировать «зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны».

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Издание Breaking Defense пишет, что конкретная реализация данной концепции предполагает, в частности, использование лазерного оружия, управляемого системами искусственного интеллекта (ИИ).

В Исследовательской лаборатории ВВС США заявляют, что имеющиеся возможности позволяют разработать систему лазерного оружия мощностью 100 киловатт, «которая может создавать разрушительные эффекты на тактически важных расстояниях» в несколько километров.

Главной проблемой подобных систем называется их ограниченная способность одновременно поражать несколько целей.

В апреле 2020 года издание Task & Purpose сообщило, что ВВС США впервые отправили за границу на испытания оружие направленной энергии High Energy Laser (HELWS), PHASER и Tactical High Power Operational Responder (THOR). В публикации отмечалось, что лазер HELWS и микроволновые пушки PHASER и THOR предназначены для уничтожения небольших беспилотников.

В октябре 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».