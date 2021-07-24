Экспериментальный Як-40 с электродвигателем совершил первый полет на МАКС-2021

Самолет с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40 совершил свой первый полет в рамках авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщает ТАСС.

Наземные испытания демонстратора гибридной силовой установки с высокотемпературным сверхпроводниковым электродвигателем в составе летающей лаборатории Як-40 начались в Новосибирске в феврале 2021 года.

Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создали специалисты компании «Суперокс» в рамках контракта с Фондом перспективных исследований.