В киргизском посольстве в Москве произошла потасовка

В посольстве Киргизии в Москве произошла потасовка между 22-летним мужчиной и сотрудником учреждения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина сопровождал знакомую, которой нужно было оформить в посольстве документы. У него возникли разногласия со вторым секретарем вице-консула киргизского посольства, в результате чего дипломат ударил мужчину по лицу.

По информации телеканала, правоохранительные органы сейчас изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, около бара «Дорогая, я перезвоню» рядом со станцией метро «Китай-город», был избит сотрудник посольства Ирландии. Конфликт возник из-за девушки. Во время драки 28-летний работник посольства получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом носа.