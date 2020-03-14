Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Участники марша в Киеве, приуроченного ко Дню добровольца, забросали посольство России петардами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Митингующие, среди которых и сторонники националистического добровольческого батальона «Азов», ударили по посольству из ракетницы, которая попала по крыше, а также кидали зажженные фальшфейеры и петарды — однако до здания они не долетели. Помимо этого, участники акции осквернили российский флаг.

У здания диппредставительства были значительно усилены меры безопасности. В районе дежурят несколько сотен бойцов Нацгвардии, а также более 40 полицейских автомобилей. Вдоль проезжей части посольство огородили забором. Отмечается, что полицейских намного больше, чем участников марша.

День добровольца отмечается на Украине 14 марта. Цель праздника — чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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