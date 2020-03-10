На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1.

Инцидент случился 8 марта. Один из камней попал в окно пассажирского вагона. Никто из находившихся в поезде людей не пострадал.

С начала прошлого года на Украине злоумышленники разбили 47 окон в вагонах, причинив железной дороге ущерб на общую сумму 700 тысяч гривен.

8 марта также сообщалось, что во Львове радикалы призвали сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Речь шла о крупнейшем русскоязычном лицее на западе Украины, в котором обучаются около тысячи учеников. Директор учебного заведения пожаловалась на регулярные нападки со стороны радикалов.

В конце февраля в Киеве активисты забросали лаптями посольство России, протестуя против «оккупации» Крыма.

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