Посольство России в Киеве забросали лаптями

Активисты забросали лаптями посольство России в Киеве, сообщает издание «НВ».

Акция под названием «Шесть лет оккупации Крыма — шесть требований к агрессору» прошла вечером в среду, 26 февраля. Как заявили ее участники, «русские лапти топчут украинскую землю», поэтому надо «вручить лапти россиянам», чтобы они ушли из Крыма. Когда протестующие начали бросать лапти на территорию посольства, полиция попыталась им помешать, и возникла потасовка. Участники акции зачитали шесть требований к России, главное из которых звучало как «Вон из Крыма».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не станет «ценой мира в Донбассе». Он утвердил 26 февраля Днем сопротивления российской оккупации полуострова в честь митинга 2014 года в Симферополе, организованного запрещенной в РФ организацией «Меджлис крымскотатарского народа».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума.

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