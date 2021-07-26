Певица Юлия Савичева выступила за бодипозитив и рассказала об анорексии

Российская поп-певица Юлия Савичева выступила за бодипозитив и рассказала о своей борьбе с анорексией. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

«Я так рада, что сейчас это направление набирает все большую популярность, а именно уважение людей с нестандартной фигурой, людей с особенностями внешности», — написала исполнительница.

Она вспомнила, что 30 лет назад был настоящий культ худобы, а сейчас появляются модели plus-size и артистки с неидеальной фигурой, такие как Билли Айлиш. Савичева отметила, что для нее бодипозитив означает отказ от попыток достичь идеала и болезненной худобы.

«Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю, о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь», — поделилась артистка. Она призналась, что благодаря бодипозитиву почувствовала себя свободнее. При этом звезда по-прежнему придерживается правил здорового питания и считает, что важно выглядеть здоровым.

Ранее певица Слава раскритиковала бодипозитив. Она призналась, что перестает любить себя и впадает в депрессию, когда поправляется. Людей, которые поддерживают это движение, она назвала врунишками.