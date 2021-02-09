Юлия Савичева сравнила лейбл Максима Фадеева с «адским логовом»

Российская певица Юлия Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева MALFA с «адским логовом». Об этом сообщает «7 Дней».

Исполнительница прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году. За семь лет до этого ее отношения с шоуменом начали портиться.

«В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании», — вспомнила Савичева.

По ее словам, со временем Фадеев стал раздражительным и начал предъявлять ей претензии. Артистка считает, что продюсера против нее настраивали другие работники лейбла. В итоге она расторгла контракт с MALFA и «осталась практически без средств к существованию». Шоумена Савичева все равно вспоминает с теплотой, но саму компанию считает «адским логовом».

Осенью 2019 года Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее продюсер сравнил свой лейбл с болотом с жабами и назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.