Нефтяникам предсказали светлое будущее

Опрошенные CNBC аналитики предсказали светлое будущее крупнейшим международным нефтяным компаниям, которые в конце июля должны будут опубликовать финансовую отчетность за второй квартал.

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По мнению экономистов, крупнейшие нефтегазовые корпорации отразят в отчетности рекордные выручку и прибыль, что ознаменует окончание периода сложностей, вызванных пандемией коронавируса и введенными для борьбы с ней ограничениями.

Ожидания аналитиков основаны на достаточно высоких текущих ценах на нефть, а также на успешных результатах первого квартала. Собеседники издания отмечают, что компании получать возможность спокойно обслуживать задолженность и выплачивать дивиденды акционерам.

При этом отрасль по-прежнему сталкивается с трудностями, среди которых скептицизм инвесторов, акционеры-«активисты», стремящиеся к максимизации собственной прибыли, и экологические требования, предъявляемые к компаниям по всему миру. Из-за них глобальная экономика сокращает потребность в ископаемом топливе.

