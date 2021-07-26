Во взлете биткоина нашли след Amazon

Причиной взлета курса биткоина могли стать спекуляции по поводу интереса Amazon к криптовалютам. Об этом со ссылкой на специализированные издания пишет Bloomberg.

В понедельник главная криптовалюта мира выросла почти до 40 тысяч долларов, хотя еще неделю назад торговалась ниже 30 тысяч. Какие-то очевидные причины для такого скачка найти сложно, однако рост продолжался последние несколько дней.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Amazon объявил о вакансии ведущего специалиста по цифровым валютам. Эксперты не исключают, что за этим последует объявление о планах в будущем начать прием криптовалют в качестве платежного средства.

В понедельник криптоинвесторы начали резко отказываться от ставок на понижение курса, объем ликвидированных коротких позиций превысил 700 миллионов долларов, что стало рекордом за три месяца. Одновременно выросла активность торгов.

По состоянию на 26 июля биткоин по-прежнему стоит на 27 тысяч долларов меньше, чем в апреле, когда был поставлен исторический рекорд. Тем не менее нынешний рост достигнут на фоне продолжающегося давления в Китае.

