Женщина ценой своей жизни спасла тонувшего девятилетнего сына

Женщина ценой своей жизни спасла тонувшего сына на озере Гауна в ирландском графстве Каван. Об этом сообщает издание Belfast Live.

В жаркий день 30-летняя мать двоих детей Наташа Коур (Natasha Core) пошла купаться со старшим сыном. Мальчик зашел в воду и начал тонуть. Женщина бросилась за ним и сумела вытащить ребенка из воды, но не смогла выбраться сама.

Для ее поисков была организована масштабная операция с участием вертолета. Вскоре спасатели обнаружили тело Коур недалеко от берега. Его направили в морг для проведения вскрытия.

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У ирландки остались двое детей и возлюбленный.

Брат Наташи Джейсон Муни (Jason Mooney) рассказал, что общался с ней за три или четыре дня до случившегося. «Она была выдающимся человеком и хорошей матерью. Она была всем для своих детей. Она ушла от нас слишком рано и погибла как герой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из американского штата Южная Дакота ценой своей жизни спас тонувшую в реке сестру. Ребенок помог девочке добраться до берега, а сам скрылся под водой.