Школьница ценой своей жизни спасла трехлетнего племянника

Школьница из американского города Буффало, штат Нью-Йорк, ценой своей жизни спасла трехлетнего племянника после того, как они врезались в дерево во время катания на санках. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в субботу, 6 февраля, 16-летняя Рене Хилл (Renee Hill) каталась на санках в парке вместе с трехлетним племянником. Когда они в очередной раз съезжали с горки, их санки врезались в дерево. Хилл своим телом закрыла мальчика от удара и спасла его.

Пострадавших доставили в детскую больницу. Там врачи констатировали смерть Хилл, а ее племяннику они оказали медицинскую помощь.

Местные власти закрыли для посещения горку, где катались дети. Уточняется, что это уже не первый случай, когда горку закрывают из-за различных происшествий. Кроме того, с 2002 по 2004 год, после трех судебных исков, там же проводились работы, чтобы сделать горку безопаснее.

У погибшей школьницы осталось трое братьев и сестер.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница американского города Форт-Уэйн, штат Индиана, погибла, спасая своего правнука при обрушении дома во время урагана. Правнучка женщины рассказала, что нашла прабабушку сгорбленной с мальчиком в руках.