Минздрав разрешил испытания шестой российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований шестой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных в реестре разрешений на проведение исследований.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», — говорится в материалах.

Исследование завершится 31 декабря 2026 года. Тесты будут проходить на базе двух медицинских организаций, препарат изучат на 360 пациентах. Уточняется, что лекарственная форма вакцины — раствор для внутримышечного введения.