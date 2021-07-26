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Минздрав разрешил испытания шестой российской вакцины от коронавируса

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения России выдало компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований шестой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных в реестре разрешений на проведение исследований.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», — говорится в материалах.

Исследование завершится 31 декабря 2026 года. Тесты будут проходить на базе двух медицинских организаций, препарат изучат на 360 пациентах. Уточняется, что лекарственная форма вакцины — раствор для внутримышечного введения.

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