Сотрудники BIOCAD получили Государственную премию в области науки и технологий

Сотрудникам биотехнологической компании BIOCAD президент Владимир Путин вручил Государственную премию РФ в области науки и технологий за 2019 год. Награда была присуждена коллективу из трех человек: Дмитрию Морозову, Татьяне Черновской и Андрею Улитину за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В компании была создана уникальная научно-практическая технологическая и производственная платформа для разработки и выпуска препаратов для иммунотерапии. По мнению ведущих экспертов, это исследование обеспечивает возможность терапии многих тяжелых заболеваний.

«Появление наших препаратов сделало лечение для онкобольных доступнее, — рассказал Дмитрий Морозов, директор биотехнологической компании BIOCAD. — С началом продаж наших препаратов, число пациенток с диагнозом «рак молочной железы», получивших современное и эффективное лечение, увеличилось почти в три с половиной раза! Но все эти цели мы не смогли бы достигнуть без поддержки Министерства здравоохранения, Министерства Промышленности и, конечно, академического и профессионального сообществ. Я благодарен Совету при президенте РФ по науке и образованию за признание наших заслуг. Сегодняшняя премия является не только оценкой проделанной работы, но и стимулом к новым достижениям».

По данным Global Burden of Disease Study, число онкобольных в мире за последние десять лет увеличилось на 28 процентов. В России Минздравом рост выявленных онкобольных зафиксирован на уровне 14 процентов. Во многом общемировая тенденция объясняется улучшением диагностики и качества медицины. Россия и мир остро нуждаются в новых, современных и высокоэффективных препаратах, которые помогут преодолеть тяжелое заболевание и спасти миллионы жизней. Благодаря автоматизированной платформе MabNext, помогающей получать лучшие в классе антитела практически к любой мишени, BIOCAD разрабатывает инновационные препараты, предназначенные для лечения рака молочной железы, колоректального рака, рака легкого, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, псориаза, меланомы и других. Уже запущены в производство 3 оригинальных моноклональных антитела: нетакимаб, пролголимаб, левилимаб. Остальные находятся на различных стадиях разработки, доклинических и клинических исследований.

Еще одна технологическая платформа компании отмечена экспертами — единая платформа YLab. Она включает оригинальные алгоритмы, позволяющие анализировать данные после секвенирования образцов. Речь идет о методах восстановления и сборки последовательности нуклеиновых кислот. Их использование позволяет исправить большинство часто встречающихся ошибок и шумов в тканях.

Согласно данным, полученным исследовательской компанией «Эрнст энд Янг» (EY) и опубликованным в отчете «Анализ государственных закупок моноклональных антител в период с 2013 по 2017 годы», регистрация и выпуск бевацизумаба, трастузумаба и ритуксимаба в России позволила снизить рыночные цены до 85 процентов от первоначально установленных. Всего лишь за 2 года удалось существенно увеличить доступность биологической терапии и дополнительно обеспечить более 3 тысяч онкологических пациентов высокоэффективными препаратами моноклональных антител. Также благодаря лекарственным препаратам на основе моноклональных антител, разработанным компанией BIOCAD, была снижена финансовая нагрузка на бюджет здравоохранения Российской Федерации более чем на 5,8 миллиарда рублей.

