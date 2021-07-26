Эксперты объяснили падение рейтингов политиков на фоне пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса ощутимо ударила по рейтингам политиков во всех странах мира. Они столкнулись с недовольством относительно жестких ограничительных мер, относительно роста заболеваемости на фоне недостаточно жестких мер или вопреки им. Об этом свидетельствует исследование Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19», на которое ссылаются «Известия».

Отмечается, что падение доверия к правителям было также связано со скептицизмом властей. В Бразилии, где ограничения ввели только в ряде штатов, антирейтинг президента Жаира Болсонару достиг рекорда. Так, в мае его деятельность не одобряли 45 процентов граждан, а в июле эта цифра достигла 51 процента.

Падение доверия затронуло не только правящих политиков, но и оппозицию. Директор клуба «Валдай», эксперт по Европе и международным отношениям Тимофей Бордачев пояснил, что правящие партии в Европе сделали все от них зависящее и вряд ли кто-то смог бы справиться с пандемией лучше них. Это подтверждается и электоральными настроениями, добавил эксперт.

При этом рейтинги европейской оппозиции снижаются. Так, в Португалии за четыре месяца они упали на 11 процентов, в Венгрии — на 12, в Турции — почти на 6. «Рейтинги оппозиции рухнули во многом оттого, что люди понимают — для борьбы с пандемией нужно больше ресурсов и при общем падении доверия политикам все-таки больше доверяют тем, у кого больше ресурсов и опыта для решения проблем», — пояснила соавтор доклада ЭИСИ Екатерина Соколова.

