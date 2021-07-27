Европу призвали к гибкости в экономике

Глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн призвал монетарные власти Евросоюза к гибкости в проведении денежно-кредитной политики. Его слова приводит CNBC.

По мнению Хольцманна, Европейскому центробанку (ЕЦБ) следует задуматься о борьбе с инфляцией, которая является постоянным риском для европейской экономики. Финансист считается сторонником более жесткой, «ястребиной» денежно-кредитной политики, предусматривающей, среди прочего, высокие процентные ставки на рынке.

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Слова Хольцманна прозвучали вскоре после заявления ЕЦБ о намерении сохранить базовую ставку на низких уровнях в течение неопределенно долгого времени — до тех пор, пока показатели инфляции в еврозоне не достигнут целевого двухпроцентного уровня.

«Мы бы хотели другого руководства [ЕЦБ], которое не связывало бы нас [условиями] на столь отдаленную перспективу, чтобы оставаться гибкими и готовыми в случае, если инфляция того потребует, в любой момент повысить ставку», — отметил Хольцманн.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ находится на нулевом уровне. Так регулятор стремится стимулировать население и компании стран еврозоны поучать больше кредитов для восстановления региональной экономики от пандемии коронавируса.