В российском поселке ограбили и убили двоих иностранцев

В Майкопе задержаны четверо граждан государства ближнего зарубежья в возрасте от 21 до 28 лет, которые ограбили и убили двоих иностранцев. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Республике Адыгея.

Мужчин признали виновными по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»).

Обвиняемые заключены под стражу.

По версии следствия, ранним утром 22 июля в жилом строении в районе поселка Подгорный города Майкопа были обнаружены тела двух иностранцев с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить четверых подозреваемых в убийстве. Целью их расправы были денежные средства потерпевших в размере более трех миллионов рублей. Молодые люди завладели деньгами и скрылись с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.