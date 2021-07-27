В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ

Полиция задержала в Москве кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову, пишет ТАСС.

По словам Удальцовой, сотрудники правоохранительных органов из окружного управления задержали ее в Нагатинском Затоне перед встречей с избирателями. Вместе с другими задержанными, ее поместили в автозак.

«Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский Затон», — сообщила политик. Во вторник, 27 июля, у зарегистрированного кандидата была запланирована встреча с избирателями. Однако она не состоялась. Причины задержания неизвестны. Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

По данным РИА Новости, в качестве кандидата в депутаты Госдумы России по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 Удальцову зарегистрировали 25 июля.

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