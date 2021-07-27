Россия
 
Последние новости
Названы причины кадровых чисток Зеленского в СБУ
Faceboook «телепортирует» пользователей сквозь цифровые пространства
Исхудавший хищник на улицах Москвы напугал горожан 
В здании Госдепа нацарапали изображение свастики
В Турции обеспокоились ситуацией с COVID-19
«Манчестер Юнайтед» усилится футболистом «Реала»
Для генерала Росгвардии запросили восемь лет тюрьмы по делу салона красоты жены
Минздрав пообещал ввести новые меры по борьбе с курением
Португалия призвала другие страны ЕС делиться с ней вакцинами
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Полиция задержала в Москве кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову, пишет ТАСС.

По словам Удальцовой, сотрудники правоохранительных органов из окружного управления задержали ее в Нагатинском Затоне перед встречей с избирателями. Вместе с другими задержанными, ее поместили в автозак.

«Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский Затон», — сообщила политик. Во вторник, 27 июля, у зарегистрированного кандидата была запланирована встреча с избирателями. Однако она не состоялась. Причины задержания неизвестны. Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

По данным РИА Новости, в качестве кандидата в депутаты Госдумы России по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 Удальцову зарегистрировали 25 июля.

Ранее политологи раскрыли главные интриги предстоящих выборов в Госдуму. По их мнению, интересно будущее расположение партий, занявших 2-4 места после голосования.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты главные интриги предстоящих выборов в Госдуму
В «Единой России» дважды проверили кандидатов на выборы в Госдуму
«Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы в Госдуму