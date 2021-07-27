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Раскрыты подробности о задержании кандидата в депутаты от КПРФ

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Фото: @s_udaltsov / Twitter

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из ОВД в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на супруга женщины, лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Удальцов сообщил, что вместе с его супругой из ОВД по району Нагатинский Затон отпустили ее доверенных лиц — Леонида Развозжаева и Евгения Ефремова. Он также раскрыл подробности о задержании Удальцовой. Отмечается, что перед освобождением с депутатом провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения санитарного режима. Комментарии правоохранительных органов по данному инциденту пока не поступали.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов из окружного управления задержали Удальцову в Нагатинском Затоне перед встречей с избирателями. Вместе с другими задержанными ее поместили в автозак. 27 июля у зарегистрированного на выборы кандидата была запланирована встреча с избирателями, однако она не состоялась. В качестве кандидата в депутаты Госдумы по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201 Удальцову зарегистрировали 25 июля.

Предыстория: В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ
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