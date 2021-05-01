В центре Москвы задержали Сергея Удальцова

На Манежной площади в центре Москвы задержали координатора «Левого фронта», оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом он сам сообщил в субботу, 1 мая, в своем аккаунте в Twitter.

«У памятника [маршалу Георгию] Жукову был задержан общавшийся с журналистами координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов, якобы за нарушение санитарного режима», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время Удальцов находится в ОВД «Китай-город».

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 года колонии каждого, признав виновными в организации массовых беспорядков. Всего фигурантами дела стали 29 человек, многие получили реальные сроки. Более десяти из них вышли на свободу из СИЗО в декабре 2013 года в рамках объявленной Госдумой амнистии по случаю 20-летия Конституции.

Удальцов отбыл срок и вышел из тамбовской колонии №3 общего режима в августе 2017-го.